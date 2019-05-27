2019-05-27T15:38:24+03:00
Происшествия

Тюменская фирма отсудила у Росгосстраха 66 млн рублей за пожар в «Рич Фэмили»

Арбитражный суд частично удовлетворил иск собственника помещения на улице Кремлевской
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Пожар в магазине «Rich Family» на улице Кремлевской произошел в ночь с 4 на 5 апреля 2018 годаПожар в магазине «Rich Family» на улице Кремлевской произошел в ночь с 4 на 5 апреля 2018 годаФото: Кира Санникова
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В деле собственника помещения в Тюмени, где размещался сгоревший магазин детских игрушек известного бренда, поставлена точка. Тюменский арбитражный суд удовлетворил иск ООО «СПЭРО-ЛТД» к Росгосстраху и фирме «Рич Фэмили». Правда, частично.

Так, по решению суда компания «Росгосстрах» обязана заплатить в пользу «СПЭРО-ЛТД» порядка 66,3 млн рублей. С «Рич Фэмили» в пользу истца представитель Фемиды обязал взыскать 41,5 млн рублей. Таким образом, общая сумма возмещения ущерба составила чуть более 107 млн рублей.

Следует отметить, что изначально в исковом заявлении «СПЭРО-ЛТД» значилась сумма 197 млн рублей. Соответствующий документ размещен на сайте Арбитражного суда Тюменской области. Однако в ходе заседания, прошедшего 21 мая, представитель Фемиды удовлетворил иск лишь частично.

Напомним, пожар в магазине «Rich Family» на улице Кремлевской произошел в ночь с 4 на 5 апреля 2018 года. Площадь пожара составила порядка трех тысяч квадратных метров. И хотя магазин был полностью застрахован, экспертное заключение показало, что здание восстановлению не подлежит.

Первоначально в главном управлении МЧС по Тюменской области назвали две возможных причины ночного пожара в магазине - гипермаркет мог сгореть из-за короткого замыкания электропроводки или занесения открытого источника огня. Однако позже экспертиза показала, что причиной пожара стало возгорание литиевых аккумуляторов в бракованных игрушках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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