В Тюмени владельцы сгоревшего в пожаре здания требуют с «Рич Фэмили» 197 миллионов

СЕГОДНЯ 13:41 2018-08-17T13:45:13+03:00

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С новосибирской компании «Рич Фэмили», управляющей сетью гипермаркетов детских товаров, требуют более 197 миллионов рублей. Соответствующий иск в тюменский арбитраж в начале этой недели выдвинула компания ООО «СПЭРО-ЛТД», в чьем здании в Тюмени по договору аренды базировался магазин детских игрушек.

Напомним, в начале апреля в Тюмени полностью сгорел магазин Rich Family на улице Кремлевской. Площадь пожара составила порядка трех тысяч квадратных метров. И хотя магазин был полностью застрахован, само здание пострадало настолько, что восстановлению не подлежит. В МЧС заявляли, что собирались проводить проверку там буквально на следующей неделе, однако не успели.

В пожаре никто из людей не пострадал, к тому же гипермаркет вскоре (через месяц после пожара) открылся на новом месте – в пространстве ТЦ «Южный». Между тем, события минувших дней не остались без последствий: скорее всего, исковое заявление, поданное в Арбитражный суд Тюменской области, связано с обязательствами ответчика по договору аренды. На сегодняшний день этот экономический спор по гражданским правоотношениям рассматривается в первой инстанции под председательством судьи Максима Голощапова.

СПРАВКА «КП»

Сеть магазинов детских игрушек Rich Family принадлежит предпринимателю из Новосибирска Валерию Ткачуку. В общей сложности по всей России более 20-ти таких магазинов. В 2016 году выручка компании составила 8,9 миллиардов рублей.

«Спэро-ЛТД» занимается арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Согласно данным открытых источников, собственники компании — Петр Черепанов (он же директор), Виктор Никитин и Алексей Киричук. В 2016 году выручка компании составила более 25 миллионов рублей.

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