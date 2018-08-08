«Я ваших ментов похвалить хотел»: ДЕЦЛ извинился перед тюменским ОМОНОМ за публикацию в Твиттере

СЕГОДНЯ 09:09 2018-08-08T09:10:12+03:00

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Рэп-исполнитель Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, извинился в своём Твиттере перед тюменскими правоохранителями и поблагодарил их за оперативную работу. Дело в том, что днём ранее в аккаунте Толмацкого появился твит о том, что в 23 часа на его выступление в Тюмени подъехал ОМОН. За продолжение «банкета» во время тихого часа сотрудники якобы требовали 20 тысяч рублей, однако в пресс-службе Росгвардии сообщили, что ОМОН на мероприятие не выезжал.

- Я бы хотел публично извиниться перед Тюменским ОМОНом и перед местными правоохранительными органами за твит вызвавший волну странных публикаций в СМИ.На самом деле я хотел вас похвалить за своевременную реакцию на жалобы жителей, пресса как всегда вывернула всё с ног на голову, - написал Кирилл в Твиттере, добавив, что в Тюмени закон о тишине работает.

Фото: скриншот Твиттера

Между тем, во время выступления Толмацкого около бара «Авиатор» действительно появились сотрудники полиции. По имеющейся информации, правоохранителей вызвали жители близлежащих домов, которые пожаловались на нарушение закона «о тишине». В соответствии с кодексом Тюменской области об административной ответственности, с 22 часов вечера до 9 часов утра в выходные и праздничные дни устанавливается режим тишины.

- Я ваших ментов похвалить хотел и пожурить московских, а они не поняли. Точнее, журналисты слышат звон, не зная где он и пишут всякую фигню. Классный у вас город. Все делом заняты, в отличии от Мозбекистана, - подчеркнул Толмацкий, заметив, что на его выступление пришло полторы тысячи человек безо всякой рекламы.

Фото: https://www.instagram.com/baraviator/

Напомним, автор хитов конца 90-х – начала 2000-х «Вечеринка у ДЕЦЛа дома» и «Мои слезы» выступил во «Дворе культуры». Толмацкий стал приглашённой звездой вечеринки, посвященной пятилетию сети мужских салонов-парикмахерских. Концертом Кирилл остался доволен, и единственное, что его не устроило – это погода.

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