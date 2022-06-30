В Тюмени началось прощание с председателем областной думы Сергеем Корепановым

Прощание с председателем областной Думы Сергеем Корепановым Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени началась траурная церемония прощания с председателем Тюменской областной думы Сергеем Корепановым, который скоропостижно скончался 28 июня 2022 года из-за болезни сердца. Проститься с Сергеем Евгеньевичем в тюменскую филармонию пришли его родные и близкие, друзья, коллеги, с которыми он работал на протяжении всей своей жизни, депутаты областной и городской дум и просто неравнодушные тюменцы.

Прощание с председателем областной Думы Сергеем Корепановым Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ранее депутаты, шокированные преждевременной смертью Сергея Евгеньевича, выразили соболезнования его семье. По их мнению, историю Тюменской области и освоение Севера невозможно представить без Корепанова. Его кончина стала третьей смертью среди депутатов облдумы за последний год.

На прощании присутствуют полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, экс-вице-губернатор Сергей Сарычев, глава администрации Тюмени Руслан Кухарук, экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и другие первые лица области.