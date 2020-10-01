Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 2 октября 2020 года: более 20 классов в Тюменской области закрыты на карантин

За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 81 и составило 9 587 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксирован 81 новый случай заболевания (всего с начала пандемии – 9 587). За сутки коронавирусом заболели пять детей. 1009 человек остаются под медицинским наблюдением, 15 пациентов – на ИВЛ.

Накануне в ОКБ № 2 снова выявили очаг коронавируса. У экстренно поступившего пациента в травматолого-ортопедическое отделение первоначальный тест показал отрицательный результат. Первые симптомы коронавируса появились позже, поясняет департамент здравоохранения Тюменской области. В результате коронавирус был выявлен у 12 пациентов и пяти сотрудников больницы.

Также 1 октября заместитель руководителя управления Роспотребнадзора области Юлия Распопова сообщила, что первый месяц осени прибавил в регионе заразившихся ОРВИ. Вместе с тем эксперты Роспотребнадзора отмечают, что в последнюю неделю сентября по сравнению с предыдущей количество заболевших COVID-19 увеличилось на 15%. Напомним, что гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

Кроме того, Роспотребнадзор пояснил правила возвращения из зарубежья: путешественникам, возвращающимся домой, нужно будет в течение трех дней по возвращении домой сдать ПЦР-тест и ожидать его результаты на самоизоляции.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 646 человек). 1 844 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 985 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровели 964 242 человека.