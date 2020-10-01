За последнюю неделю в Тюменской области стало больше больных ОРВИ

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Первый месяц осени прибавил в регионе заразившихся ОРВИ. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора области Юлия Распопова. Однако эпидпорог не превышен, заверила она.

– При анализе структуры заболевания установлено, что в основном болеет взрослое трудоспособное население. Места скопления людей, торговые центры, общественный транспорт являются местами инфицирования. И за сентябрь процент заболевших увеличился, – уточнила Юлия Распопова.

На 39-й неделе, с 21 по 27 сентября, 40% заболевших – это взрослое население, 30% – школьники, 30% – остальные категории, включая детей до семи лет и пожилых людей. Структура заболеваемости ОРВИ изменилась, отмечают специалисты, ведь неделей ранее 65% заболевших были дети.

Вместе с тем эксперты Роспотребнадзора отмечают, что в последнюю неделю сентября по сравнению с предыдущей количество заболевших COVID-19 увеличилось на 15%. Напомним, что гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать самоизоляцию.