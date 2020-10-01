Правила возвращения из зарубежья тюменцам пояснил Роспотребнадзор Фото: Ирина Ромашкина

Сдать тест на антитела и обязательно самоизолироваться до того момента, пока не придут результаты анализа – таковы новые правила, которые ввел Роспотребнадзор для российских путешественников, сообщает оперштаб Тюменской области.

– Граждане Российской Федерации, прибывающие на территорию России воздушным транспортом, должны обеспечить заполнение анкеты прибывающего на борту и заполнение формы на едином портале госуслуг в электронном виде до вылета в Россию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс), – сообщили тюменцам.

В течение трех календарных дней с момента прибытия в Россию путешественники должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Результаты исследования необходимо самостоятельно разместить в специальной форме на едином портале госуслуг. До получения результатов лабораторного исследования на коронавирус необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания).