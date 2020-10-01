Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 октября 2020 года увеличилось на 81 человека

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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 81 и составило 9 587 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксирован 81 новый случай заболевания (всего с начала пандемии – 9587). За сутки коронавирусом заболели пять детей. 1009 человек остаются под медицинским наблюдением, 15 пациентов – на ИВЛ.

За минувшие сутки 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 646 человек). 1 844 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 38 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8 945 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 985 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 185 231 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 20 891 летальный исход, выздоровели 964 242 человека.