В ОКБ № 2 снова выявили зараженных коронавирусом

В ОКБ №2 снова очаг заражения коронавирусом Фото: Ирина Ромашкина

У экстренно поступившего пациента в травматолого-ортопедическое отделение областной больницы № 2 первоначальный тест показал отрицательный результат. Первые симптомы коронавируса появились позже, поясняет департамент здравоохранения Тюменской области.

После повышения температуры пациенту провели лабораторное тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на выявление иммуноглобулинов класса M (IgM) и взяли мазки методом ПЦР. Так медики узнали, что у пациента COVID-19.

В то время в отделении находилось 53 пациента, коронавирус был выявлен у 12 человек. Один пациент переведен на амбулаторное лечение, для двоих сформированы условия временной изоляции в ОКБ № 2, девять пациентов переведены в моноинфекционные госпитали. Из 22 сотрудников коронавирусом заболели пятеро. Все лечатся амбулаторно, тяжелого течения болезни у них не наблюдается.

Поток плановых и экстренных пациентов распределен на два других травматолого-ортопедических отделения. На данный момент в больнице на карантин закрыто одно отделение, поясняет регионального департамент здравоохранения.

Это уже второй случай, когда ОКБ № 2 становится очагом коронавируса. Предыдущий очаг заражения был выявлен здесь месяц назад. Случаи выявления коронавирусной инфекции неизбежны, считают специалисты. Ежедневно в приемные отделения ОКБ № 2 за экстренной и неотложной помощью обращаются более 850 человек. Врачи с соблюдением всех мер индивидуальной защиты осматривают больных и всех госпитализированных без исключения проверяют на коронавирус.