В тюменской областной больнице выявлен очаг коронавируса

В областной клинической больнице № 2 в Тюмени выявлен очаг заражения коронавирусной инфекцией. Как пояснила «Комсомольской правде» – Тюмень» специалист пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Анастасия Дембицкая, коронавирус у 51 человека был выявлен не одномоментно, а на протяжении длительного времени, почти за месяц – с 11 июля по 3 августа 2020 года.

– Налаженная в больнице система контроля позволяет своевременно выявлять инфекцию и оказывать пациенту всю необходимую помощь максимально эффективно, – заверила она.

Департамент здравоохранения считает, что случаи выявления коронавирусной инфекции неизбежны. Ежедневно в приемные отделения ОКБ № 2 за экстренной и неотложной помощью обращается более 850 человек. Врачи с соблюдением всех мер индивидуальной защиты осматривают больных и всех госпитализированных без исключения проверяют на коронавирус.

– Часто пациенты поступают в таком состоянии, когда счет идет на минуты, человека просто нужно спасать. Чтобы минимизировать риск заражения COVID-19 среди больных и сотрудников, в приемных отделениях больницы используется специальная схема маршрутизации, – рассказали в пресс-службе. – Медики работают в защитных костюмах.

Так, в ОКБ № 2 есть изолированный реанимационный зал для оказания помощи пациентам в тяжелом и крайне тяжелом состояниях. Например, пострадавших в ДТП или при другой чрезвычайной ситуации.

Кроме того, пациентов осматривают в палатах-изоляторах, там же делают тесты на коронавирус и оказывают медпомощь. Пациентов, которым по жизненным показаниям требуется госпитализация, изолируют в обсервационные палаты. После тестирования на коронавирус при отрицательном результате пациент переводится в профильное отделение стационара на лечение. Ковид-положительных больных переводят в моногоспиталь.

Дополним, ранее оперштаб сообщил, что 3 августа в регионе от коронавируса скончалась женщина 1964 года рождения. Сегодня выявлено 82 ковид-положительных пациента. Общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 6189 человек.

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