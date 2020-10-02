Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 3 октября 2020 года: скорая работает круглосуточно

2 октября в Тюменской области зафиксировано две смерти от коронавируса. Одному из умерших было 52 года, второму пациенту – 77 лет. С начала пандемии в регионе зафиксировано 40 смертей пациентов с коронавирусом, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 87 и составило 9 674 человека.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 87 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 9 674).

В Тюменской области зафиксировано две смерти от коронавируса. Одному из умерших было 52 года, второму пациенту – 77 лет. С начала пандемии в регионе зафиксировано 40 смертей пациентов с коронавирусом, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

– Несмотря на усилия врачей, скончались двое мужчин, 52 и 77 лет: сердечно-легочная недостаточность и двусторонняя пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний, а также отягощенного анамнеза у первого, – сообщили в оперштабе региона.

Под медицинским наблюдением в моногоспиталях области остаются 1 030 человек, причем 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки врачи констатировали прирост заболевших тюменцев: 87 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в регионе, в числе заболевших семеро детей.

Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Депздрав сообщил, что накануне в регионе вновь открылись два моногоспиталя. А также неотложка Тюменской области перешла на круглосуточный режим работы.

За минувшие сутки 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 676 человек). 1 844 человека находятся в нашем регионе на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 054 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровели 970 296 человек.