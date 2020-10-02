Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 2 октября 2020 года увеличилось на 87 человек

Сегодня в Тюменской области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 2 октября 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 87 и составило 9 674 человек.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 87 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 9 674).

Сегодня в Тюменской области зафиксирована две смерти от коронавируса.За весь период пандемии в Тюменской области скончались 40 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки 30 человек выздоровели (за весь период выздоровели 7 676 человек).

За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 186 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 054 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 194 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 077 летальных исходов, выздоровели 970 296 человек.