Два моногоспиталя вновь открылись в Тюменской области

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Омутинская районная больница снова стала работать как моногоспиталь, учреждение ранее вернулось к плановому режиму работы, но с 1 октября вновь принимает пациентов с коронавирусом и с подозрением на COVID-19.

Как поясняет оперштаб региона, закрытые ранее моногоспитали работали в таком режиме, чтобы можно было вернуть их к работе по инфекционному профилю в кратчайшие сроки. Департамент здравоохранения Тюменской области, учитывая эпидемиологическую ситуацию, принял решение о введении превентивных мер.

– Мы работаем в отношении пациентов с COVID-19 в плановом режиме: уже знаем, как действовать в зависимости от количества пациентов, количества тяжелых больных. Мы не должны допускать ситуации, чтобы не хватало коек. Уже давно мы выдерживаем планку в 50% занятого коечного фонда пациентами с коронавирусом. Сейчас больных, требующих стационарного лечения, становится больше, растет количество пациентов с пневмонией. Поэтому мы действуем на опережение, – пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

Вернулся к режиму обсерватора также детский лечебно-реабилитационный центр «Верхний бор». Туда поступают пациенты средней тяжести, он рассчитан на 160 коек.

Всего в региона на сегодняшний день пациентов с коронавирусом и пневмонией принимают 11 больниц. Рассматриваются и другие учреждения, которые будут задействованы при необходимости.