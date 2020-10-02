Еще две смерти от коронавируса зафиксировано в Тюмени 2 октября

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О гибели двух тюменцев сегодня, 2 октября, сообщил оперштаб Тюменской области. Известно, что одному из них было 52 года, второму умершему – 77 лет. С начала пандемии в регионе зафиксировано 40 смертей пациентов с коронавирусом, у всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

– Несмотря на усилия врачей, скончались двое мужчин 52 и 77 лет: сердечно-легочная недостаточность и двухсторонняя пневмония на фоне нескольких хронических заболеваний, а также отягощенного анамнеза у первого, – сообщили в оперштабе региона.

Под медицинским наблюдением в моногоспиталях области остаются 1 030 человек, причем 17 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда» – Тюмень», за минувшие сутки врачи констатировали о приросте заболевших тюменцев – 87 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в регионе, из них семеро детей.

Сегодня с выпиской о выздоровлении от ковида можно поздравить 30 жителей Тюменской области, за весь период пандемии выздоровели 7 676 человек. 1 844 человека находятся у нашем регионе на перевахтовке.