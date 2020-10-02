В Тюменской области неотложка перешла на круглосуточный режим работы

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Перегруз звонков в скорую помощь людей с симптомами ОРВИ констатирует департамент здравоохранения Тюменской области. Бригады неотложной медицинской помощи из поликлиник Тюмени и облбольницы № 19 Тюменского района перешли на круглосуточный режим работы со 2 октября.

В начале сентября среднесуточное количество звонков варьировалось в пределах 1500 – 1600, из которых примерно половина передавалась в неотложку поликлиник, а 1 октября на телефон 03 поступило 3 600 звонков.

– Однако эпидпорог не превышен, примерно в этих же цифрах была и заболеваемость в 2019 году. Не снимается и напряженность по коронавирусу. Доктора по-прежнему посещают большое количество людей на дому, – уточнили в депздраве.

Бригады неотложной помощи из поликлиник ранее работали по продленному режиму – до полуночи. Но смены у них заканчивались позже: нужно было приехать ко всем пациентам. Поэтому сегодня неотложная помощь поликлиник переведена на круглосуточный режим работы.

– Мы напоминаем, что симптомы ОРВИ – это неотложный повод для обращения, не экстренный. Поэтому следует звонить в рабочее время по телефону вызова врача на дом из поликлиники, на территории обслуживания которой вы проживаете. В ночное время скорая помощь будет передавать неотложные вызовы в поликлиники. Если позволяет состояние здоровья, вы также можете обратиться непосредственно в поликлинику через фильтр в часы работы поликлиники. Существенно меньше очередность во вторую половину дня, – отметили в департаменте здравоохранения.