В Тюмени экстренно эвакуировали посетителей трех торговых центров

В Тюмени эвакуировали посетителей сразу трёх ТРЦ. Фото: предоставлено очевидцами

Несколько часов назад из нескольких торговых центров Тюмени – ТЦ «Кристалл», ТЦ «Остров», ТЦ «Галерея Вояж» и ТРЦ «Гудвин» – экстренно эвакуировали посетителей. Как рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения, кареты скорой помощи дежурят в торговых центрах с 9.27. В одном из них (ТРЦ «Гудвин») дежурство уже завершилось, а в двух других заканчивается.

– Приехала на работу, а нас не пустили, – делится с нашим корреспондентом девушка, работающая в одном из ТЦ. – Приехала Росгвардия. Двое стоят на крыльце, и охрана вместе с ними. И неподалёку стоит скорая. Больше никого не видно.

По какой причине одновременно эвакуировали сразу несколько ТЦ, пока не известно. Пресс-секретарь МЧС перенаправил за комментарием в пресс-службу полиции. Но там ситуацию комментировать отказались.

Напомним, похожая история приключилась 10 сентября. Тогда в срочном порядке эвакуировали посетителей торгово-развлекательных центров «Кристалл», «Гудвин» и «Колумб». На месте дежурили медики, пожарные и представители правоохранительных органов. Ещё раньше в 2020 году тоже эвакуировали людей из-за угрозы взрывов. Так, торгово-развлекательный центр «Кристалл» уже «минировали» 13 февраля, а «Гудвин» – 7 марта.