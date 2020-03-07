Стала известна причина эвакуации из ТРЦ «Гудвин» в Тюмени

В Тюмени сегодня проведена эвакуация посетителей из торгового центра «Гудвин» на улице Горького. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области, сигнал пожарной тревоги поступил на пульт диспетчера в 17.56.

Фото предоставлено очевидцами

Фото предоставлено очевидцами

На место выехали наряды пожарной службы и 10 единиц техники, в том числе одна автолестница, численность подразделений составила 33 человека. Еще до прибытия пожарных силами сотрудников торгового заведения было эвакуировано около 1000 человек.

Фото предоставлено очевидцами

Фото предоставлено очевидцами

На месте специалисты выяснили, что сигнализация отреагировала на замыкание электропроводки в районе входной группы одного из торговых павильонов. Возгорания не произошло.

Фото предоставлено очевидцами

Фото предоставлено очевидцами

– Вмешательства сотрудников пожарной службы не потребовалось. И уже в 18.07 была дана команда «отбой». И люди вернулись в помещение ТРЦ. То есть лицвидация последствий инцидента заняла чуть более 10 минут, – сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области Александр Зубарев.