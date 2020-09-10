В Тюмени эвакуируют посетителей трех ТРЦ из-за сообщения о бомбах. Фото - "ЧП Тюмень".

В Тюмени в срочном порядке эвакуировали посетителей торгово-развлекательных центров «Кристалл», «Гудвин» и «Колумб». На месте дежурят медики, пожарные и представители правоохранительных органов.

В пресс-службе департамента здравоохранения пока не комментируют происходящее. Ожидается комментарии от полицейских и службы МЧС.

«Уважаемые посетители, на данный момент мы закрыт по техническим причинам. Оперативно сообщим вам о возобновлении работы торгового центра, приносим извинения за неудобства», – такое сообщение появилось на официальной страничке ТРЦ «Кристалл» в «ВКонтакте».

Очевидцы происшествия рассказывают, что в полицию поступила информация о минировании зданий. Именно поэтом их эвакуировали.

Информация обновляется.

- Бригады скорой медицинской помощи по алгоритму работы экстренных служб осуществляют дежурство у трех торговых центров. Обращений за медицинской помощью не было, - сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Отметим, что в 2020 году это не первая эвакуация из ТРЦ из-за угрозы взрывов. Так, торгово-развлекательный центр "Кристалл" уже "минировали" 13 февраля, а "Гудвин" 7 марта.

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