В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Кристалл»: на месте работают силовики

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:40:36+03:00

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В Тюмени сегодня вечером, 13 февраля, эвакуировали посетителей из торгового центра «Кристалл». Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия, которым пришлось покинуть здание. На опубликованных кадрах видно, что тюменцы спокойно восприняли просьбу покинуть помещение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на помощь полицейским вызвали и огнеборцев. Сейчас на месте ЧП ведутся работы, подробности будут известны позже.

Отметим, что сегодня пожарная сигнализация сработала и в ТРЦ «Гудвин». По данным очевидцев, причиной стали сообщения о минировании торговых центров.

Кстати, спецслужбы работают и возле ТРЦ «Галерея «Вояж».

ИСТОЧНИК KP.RU