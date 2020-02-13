В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Кристалл»: на месте работают силовики
В Тюмени сегодня вечером, 13 февраля, эвакуировали посетителей из торгового центра «Кристалл». Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия, которым пришлось покинуть здание. На опубликованных кадрах видно, что тюменцы спокойно восприняли просьбу покинуть помещение.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, на помощь полицейским вызвали и огнеборцев. Сейчас на месте ЧП ведутся работы, подробности будут известны позже.
Отметим, что сегодня пожарная сигнализация сработала и в ТРЦ «Гудвин». По данным очевидцев, причиной стали сообщения о минировании торговых центров.
Кстати, спецслужбы работают и возле ТРЦ «Галерея «Вояж».
ИСТОЧНИК KP.RU