Какая погода будет в Тюмени на 1 сентября 2020. Фото: risovach.ru

До начала нового учебного года осталось всего ничего – один день. И конечно, всех учеников и их родителей интересует вопрос: какая погода будет в Тюмени 1 сентября 2020 года?

По данным портала «Гисметео», в День знаний воздух прогреется до +26 градусов, но почти всё утро будет пасмурно и пройдёт дождь. К вечеру погода изменится, лужи подсохнут и выглянет солнышко. Ближе к ночи осадков тоже не ожидается, небо будет чистым.

Утром скорость западного ветра достигнет 2 – 5 м/с, но к вечеру усилится до 12 м/с. Давление 751 мм рт. ст., относительная влажность воздуха утром – 84%, вечером – 58%. Долгота дня составит 13 часов 54 минуты. Солнышко взойдёт в 5.40 утра, а зайдёт за горизонт в 19.34.

Так что школярам в 2020 году с погодкой повезло. После традиционных линеек (которые, кстати, пройдут только для первоклашек и выпускников) можно будет погулять по городу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что с 1 сентября всех учеников начальных классов обеспечат горячим питанием. Кроме того, отныне школьники могут посмотреть баланс своей транспортной карты в мобильном приложении.