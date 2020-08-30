В Тюменской области линейки для первоклассников и выпускников пройдут в традиционном формате Фото: Татьяна Коркина

Праздничные линейки для первоклассников и выпускников пройдут в Тюменской области в традиционном формате 1 сентября, в День знаний. Остальных ребят по традиции ждут классные часы, сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

По новым санитарным правилам за каждым классом закрепят отдельный кабинет. Также будет соблюдаться режим проветривания классных комнат и коридоров. Благодаря гибкому расписанию и отдельным входам в школу для разных классов появится возможность избежать скопления детей в коридорах, столовых и гардеробах. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, уроки физкультуры будут проходить на свежем воздухе, но всё зависит от погоды.

В середине сентября школьников ждут всероссийские проверочные работы, то есть «срез» уровня знаний. Они необходимы для того, чтобы выявить пробелы в знаниях и восполнить их. За эти работы оценки выставлять не будут. По словам заместителя губернатора, директора департамента образования и науки Алексея Райдера, ВПР проводятся для того, чтобы понять, что предстоит сделать в первой четверти.

Кстати, стоимость школьного обеда останется на прежнем уровне – 80 рублей в день. При этом ребята из малообеспеченных семей, ученики с ограниченными возможностями здоровья, а с 1 сентября 2020 года и все ученики младшего звена, будут питаться бесплатно.