Учеников начальных школ Тюменской области обеспечат горячим питанием

Все дети начальных школ Тюменской области (более 97,8 тысячи учеников) обеспечат горячим питанием с сентября 2020 года, как и было поручено президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом на августовском педагогическом форуме заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– Для ряда регионов определен переходный период для поэтапного ведения новшества. Тюменская область к реализации инициативы готова, – отметил Александр Моор.

Как отметили педагоги тобольской школы № 5, главным итогом работы первых дней форума стало понимание сути регионального стандарта обеспечения бесплатным питанием учащихся младшего звена, что предпринять на местах и как действовать, чтобы формировать культуру здорового питания у детей, педагогов, в семье.

По словам педагога Карасульской школы Ишимского района Натальи Фёдоровой, период обучения в школе характеризуется интенсивным ростом детского организма. Поэтому нарушение питания может привести к серьёзным отклонениям в работе всех систем организма.

– Голодный ребенок не сможет нормально усвоить учебный материал, поскольку его мысли будут связаны только с едой. Вот почему одним из важнейших заданий школы является обеспечение всех учеников правильно организованным режимом питания. Пищевой рацион школьника должен быть сбалансированным, разнообразным и удовлетворять энергетическим потребностям детского организма, – отметила она.

При составлении меню будут учтены потребности, связанные с развитием и ростом, с повышенной эмоциональной или физической нагрузкой и с изменениями условий внешней среды.