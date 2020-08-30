Тюменские школьники могут посмотреть баланс транспортной карты в мобильном приложении

Информация о балансе транспортной карты школьника и историй совершённых операций появилась в мобильном приложении «Образование 72». Отныне родители смогут настроить минимальный порог баланса транспортной карты и получать оповещения. Это позволит вовремя пополнять баланс, если у ребёнка заканчиваются деньги на карте. Мобильное приложение «Образование 72» можно скачать в App Store и Google Play.

Создание информационных систем и приложений, нацеленных на удобство пользователей и эффективное взаимодействие с государственными органами и бюджетными учреждениями в цифровом виде, входит в задачи регионального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, для того чтобы воспользоваться новой функцией в мобильном приложении, в личном кабинете АИС «Электронная школа» родителям нужно на сайте school.72to.ru ввести номер транспортной карты ребенка.

– В сообщении (в виде push-уведомлений) можно увидеть номер транспортной карты и сумму баланса. Кликнув на него, пользователь попадает в раздел мобильного приложения «Транспортная карта», где можно посмотреть баланс и историю операций. Включить уведомление и настроить минимальный порог баланса транспортной карты можно в разделе «Транспортная карта» – «Настройка уведомлений», – рассказали в департаменте.

Чтобы успешно авторизироваться в мобильном приложении, нужно сначала пройти авторизацию на сайте АИС «Электронная школа». Войти в мобильное приложение «Образование 72» можно при помощи логина и пароля портала госуслуг.