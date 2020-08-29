Коронавирус в Тюмени, последние новости на 30 августа 2020 года: новых ограничительных мер в регионе не будет

Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 7 673 человека.

Всего зараженных: 7 673.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 28 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6967), пять детей заболели за минувшие сутки. Десять пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Под медицинским наблюдением остаются 341 больной. 3361 человек находится в нашем регионе на перевахтовке. За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Скриншот yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 917 человек.

Напомним, накануне в Тюменской области объявили о продлении режима повышенной готовности до 14 сентября, однако власти пошли на некоторые послабления. Возобновляется деятельность туристических баз, баз отдыха, спа и отелей. Возобновляется в очной форме образовательная деятельность по реализации всех видов образовательных программ, за исключением дополнительных общественно-образовательных программ. Возобновляется образовательно-тренировочный процесс в организациях, реализующих программы дополнительного образования и спортивной подготовки в очной форме, с 15 сентября.

Накануне оперштаб региона подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в области зависит от поведения всех тюменцев и рекомендовала руководствоваться достоверной информацией оперштаба. Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в прямом эфире рассказала о планах регионального оперштаба относительно режима повышенной готовности.

– Никаких планов по введению новых ограничений у областного оперативного штаба по профилактике коронавируса нет, – отметила Ольга Кузнечевских. – Если мы будем по-прежнему серьезно относиться к правилам безопасности, то ограничения будут только отменяться.

Отметим также, что стало известно, как пандемия повлияла на рынок аренды жилой недвижимости в Тюмени. А туроператоры выяснили топ-3 направлений у тюменских туристов в сентябре 2020 года.