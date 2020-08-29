Ольга Кузнечевских: в Тюмени новых ограничительных мер не будет

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в прямом эфире рассказала о планах регионального оперштаба относительно режима повышенной готовности. Скриншот видео

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в прямом эфире рассказала о планах регионального оперштаба относительно режима повышенной готовности. Замглавы заявила, что эпидемиологическая обстановка в области зависит от поведения всех тюменцев, и рекомендовала руководствоваться достоверной информацией оперштаба.

– Никаких планов по введению новых ограничений у областного оперативного штаба по профилактике коронавируса нет. Паниковать не надо. Я призываю вас пользоваться достоверной и объективной информацией, поступающей из оперативного штаба, – отметила Ольга Кузнечевских. – Если мы будем по-прежнему серьезно относиться к правилам безопасности, то ограничения будут только отменяться.

Напомним, накануне в Тюменской области объявили о продлении режима повышенной готовности до 14 сентября, однако власти пошли на некоторые послабления. Сегодня, 29 августа, оперштаб также сообщил, что количество заболевших увеличилось на 50 и составило 7673 человека. За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.