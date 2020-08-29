В Тюмени цены на аренду недвижимости не выросли

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Пандемия не обошла стороной и рынок аренды жилой недвижимости, перевернув все с ног на голову, отмечает «АиФ - Западная Сибирь». По сведениям издания, летние месяцы отличались низкой активностью арендаторов, а к началу высокого спроса – в августе-сентябре, – когда студенты ищут варианты жилья для себя, на рынке обычно скапливается множество вариантов. Однако в 2020 году из-за ограничительных мер в апреле и первой половине мая спрос на аренду жилья был рекордно низким, а после выхода с карантина сработал эффект отложенного спроса.

– Рынок аренды жилой недвижимости со второй половины мая демонстрирует рекордный отложенный спрос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он выше на 15-20 процентов, – рассказывает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. – Сейчас спрос дополнительно подогревается началом высокого сезона аренды, когда ищут жилье для студентов, причем не только иногородних.

На рынке аренды жилой недвижимости в Тюмени остается все меньше выгодных и недорогих вариантов. В этом году ставки аренды жилой недвижимости в Тюмени ведут себя стабильно, мало того, в период ограничительных мер часть арендаторов делали скидки для своих жильцов и снижали стоимость аренды, чтобы сохранить квартиросъемщиков. Средний чек на аренду жилья с начала года не изменился, однако в особо востребованных локациях – вблизи крупных учебных заведений – из-за высокого спроса сейчас уже отмечаются единичные случаи роста на уровне 5-10 процентов. Не исключено, что к середине сентября, когда поток ищущих квартиры для студентов еще вырастет, а количество вариантов на рынке снизится, эта тенденция роста цены может стать массовой.