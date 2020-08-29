Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 августа 2020 года увеличилось на 50 человек

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Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 50 и составило 7673 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 28 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6967), пять детей заболели за минувшие сутки. Десять пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Под медицинским наблюдением остается 341 больной. 3361 человек находится в нашем регионе на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлен 4 941 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 25,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 111 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 917 человек.

Напомним, что накануне в Тюменской области объявили о продлении режима повышенной готовности до 14 сентября, однако власти пошли на некоторые послабления.