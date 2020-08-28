В Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 14 сентября

В Тюменской области режим повышенной готовности до 14 сентября. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 14 сентября. Однако власти пошли на некоторые послабления. Какие – рассказала заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских.

– Возобновляется деятельность туристических баз, баз отдыха, СПА и отелей. Возобновляется в очной форме образовательная деятельность по реализации всех видов образовательных программ за исключением дополнительных общественно-образовательных программ. Возобновляется образовательно-тренировочный процесс в организациях, реализующих программы дополнительного образования и спортивной подготовки в очной форме с 15 сентября, – сообщила замглавы Тюменской области в прямом эфире оперативного штаба региона по профилактике коронавируса.

Кузнеческих отметила, что до этого времени все эти учреждения готовятся, приобретают все необходимое оборудование, выстраивают маршрутизацию движения детей по кружкам и клубам. Это нужно для того чтобы минимизировать угрозы заражения ковидом. Будет соблюдаться масочный режим, особенно это касается преподавателей, и соответствующим образом выстраиваться социальная дистанция. Родителям запретили сидеть в коридорах в ожидании детей.

– Разрешается проведение спортивных Всероссийских мероприятий, тренировочных мероприятий сборных команд. Разрешается участие наших спортсменов старше 18 лет, которые входят в состав сборных России, выезжать за пределы регионы для участия в спортивных соревнованиях. Открываются читальные залы государственных архивов области. Услуга будет предоставляться с соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, – также сообщила Ольга Кузнечевских.

Кроме того, в Тюменской области разрешили проводить культурные и зрелищные мероприятия по показу спектаклей, представлений и концертов. Учреждения будут работать с условием жесткого соблюдения всех норм и требований Роспотребнадзора. Каждый руководитель должен уведомить соответствующие службы о готовности работать. Власти оставляют за собой право проводить проверочные мероприятия. Если будут нарушения – учреждение оштрафуют или закроют по решению суда.

По словам Кузнечевских, стабилизация эпидобстановки по COVID-19 позволяет планировать дальнейшее закрытие инфекционных моногоспиталей. На сегодняшний день два моногоспиталя уже закрыты, а медучреждения, на базе которых они действовали, вернулись к обычному режиму работы по оказанию плановой и экстренной медицинской помощи, не связанной с коронавирусной инфекцией.

– В Тюменской области достаточно медицинских кадров, лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты для борьбы с ковидом. Мы намерены планово, сохраняя необходимый резерв коек, и дальше переводить наши моногоспитали в обычный режим, – заявила замгубернатора.