Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 августа 2020 года: продлен и ослаблен режим повышенной готовности

В Тюменской области продлен и ослаблен режим повышенной готовности. Фото: Вадим Бегун

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 48 и составило 7 623 человека.

Всего зараженных: 7 625.

Режим повышенной готовности: до 14 сентября.

Изоляция для приезжих: нет.

Пляжи и горячие источники: открыты.

Музеи и кинотеатры: открыты.

Театры: откроются 1 сентября.

Фото - yandex.ru/covid19/stat.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 25 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6939), четыре ребенка (заболели за минувшие сутки), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 341 человек остается под медицинским наблюдением, 3 361 человек находится на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

В тюменские школы не пустят людей с признаками ОРВИ. Родители могут посещать образовательные учреждения строго в масках. Необходимо правильно распределить потоки учащихся. Обязателен контроль температуры тела для детей, педагогов, персонала и всех, кто входит в школу. Ни один человек с признаками ОРВИ не должен попасть в школу. Родители могут посещать школы только в случаях крайней необходимости и только в масках.

Тюменский врач, у которой был выявлен коронавирус, скончалась на 45-м году жизни. Терапевт работала по инфекционному профилю, и при очередном плановом тестировании, 2 августа, у неё выявили ковид. Заболевание прогрессировало очень быстро, учитывая некоторые хронические патологии, повлиявшие на тяжесть течения заболевания.

В Тюменской области режим повышенной готовности продлили до 14 сентября. Однако власти пошли на некоторые послабления. Так, например, возобновляется деятельность туристических баз, баз отдыха, спа и отелей. Возобновляется в очной форме образовательная деятельность по реализации всех видов образовательных программ, за исключением дополнительных общественно-образовательных программ. Возобновляется образовательно-тренировочный процесс в организациях, реализующих программы дополнительного образования и спортивной подготовки в очной форме, с 15 сентября.

За последние сутки в России выявлено 4 829 новых случаев ковида в 84 регионах. Из них 22,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5 905 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 980 405 случаев COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 914 летальных исходов, выздоровели 798 466 человек.