Пора в отпуск! Топ-3 туристических направлений для тюменцев в сентябре 2020

Топ-3 туристических направлений для тюменцев в сентябре 2020 Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса и из-за закрытых границ у россиян вырос спрос на внутренний туризм. Об этом «Тюменской области сегодня» сообщила эксперт по туризму Марина Удовкина. Она выделила Топ-3 направлений у тюменских туристов в сентябре этого года.

Первое место – Сочи

– Бархатный сезон. В первой половине сентября солнце еще печет вовсю. Температура воды в начале сентября – примерно +27 градусов, в середине – около +25, в конце равняется +24. Море максимально пригодно для купания, – сообщила Марина.

Второе место – Крым

По словам эксперта, в целом мнения тюменцев об отдыхе на полуострове разнятся, но большинство отзывают о Крыме положительно. Природные красоты и города разных эпох Крыма не оставят равнодушным. Море, прогревшееся за лето, в течение всего сентября по-прежнему теплое.

Третье место – Турция

В этом году семья с ребенком смогут слетать в Турцию за 85 000 рублей, тур по системе «все включено». Вылет будет из Тюмени через города-стыковки Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Казань или Новосибирск.

– Турция – это преимущественно анталийское побережье, в меньше степени Бодрум и Мармарис на Эгейском берегу. Как только первые рейсы с 10 августа стартовали, туристы на следующий день уже сразу отправились в путь, – делится знаниями Марина.

Побывавшие в Турции туристы отмечают, что отдыхом они довольны, в особенности почти пустыми пляжами. Однако постепенно количество отдыхающих возрастает, пляжи наполняются. Многих туристов напрасно тревожит то, что по прилете необходимо сдавать тест на COVID-19 и загружать его на портал «Госуслуги».

– Это дополнительные траты, но таковы профилактические меры периода пандемии, они обязательны. Расклад примерно такой: на семью из четырех человек потребуется сумма около 10 000 рублей, чтобы сдать тесты, имейте это в виду, – обращает внимание турагент.

Подробнее о том, как слетать в Турцию и какие неудобства придется терпеть, читайте в нашей статье. Также ранее тюменская «Комсомолка» писала, куда можно отправиться в отпуск внутри страны и об интересных местах неподалеку от Тюмени.