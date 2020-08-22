Коронавирус в Тюмени, последние новости на 22 августа 2020 года: пожилые тюменцы записываются в добровольцы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 22 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 22 августа 2020 года.

Пенсионеры за несколько месяцев пребывания дома соскучились по общению. После снятия ограничаний они записываются в активисты Тюменского геронтологического центра.

На аппаратах ИВЛ из общего числа болеющих остаются 4 пациента. 714 человек находятся под медицинским наблюдением. 2759 человек – на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 29 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

По информации оперативного штаба Тюменской области на 22 августа, за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заболевания. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 7330 человек.