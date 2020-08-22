В Тюмени пожилые граждане после самоизоляции занялись добровольчеством и спортом

В числе занятий пожилых тюменцев спорт и добровольчество Фото: pixabay.com

В рамках третьего этапа снятия ограничений в Тюменской области произошла отмена самоизоляции для лиц старше 65 лет. Пенсионеры за несколько месяцев пребывания дома соскучились по общению. После снятия ограничаний они записваются в активисты Тюменского геронтологического центра.

Проекты центра переходят в очный формат, рассказала специалист центра по связям с общественностью Ирина Богунова. Несмотря на не самую подходящую погоду, пожилые добровольцы активно включились в работу на свежем воздухе. Они готовы делать добрые дела, реализовывать свои способности и инициативы, отмечают в центре.

19 августа участницы проекта «Бабушки особого назначения» поддержали профилактическую акцию «Пешеходный переход», общаясь с пешеходами и водителями о важности соблюдения правил дорожного движения. В акции участвовали также сотрудники ГИБДД, молодые волонтеры и олимпийский чемпион Евгений Гараничев. Также волонтеры раздают тюменцам маски, сообщили в «Тюменской области сегодня»

Также на этой неделе состоялся проект «Бабушкин воркаут», в рамках которого пожилые тюменцы отправились в экопарк «Затюменский» на первую тренировку. Расписание по этому проекту будет выложено на следующей неделе. Занятия будут проходить еженедельно на свежем воздухе в нескольких точках. В занятиях с пожилыми инструкторами смогут принять участие любители здорового образа жизни любого возраста.

Также началась работа по просвещению жителей, организации экскурсий по историческим местам города. Все мероприятия проходят с соблюдением санитарных предписаний.

На следующей неделе стартует проект «университет третьего возраста». Добавим, что в Тюменской области насчитывается около восьми тысяч волонтеров в возрасте 55+, в Тюмени проживают более тысячи из них.