В Тюменской области от коронавируса за сутки излечились 26 человек

Всего в регионе выздоровели 6840 пациентов с COVID-19 Фото: pixabay.com

По информации оперативного штаба Тюменской области на 22 августа, за минувшие сутки в регионе выздоровели 26 человек. За весь период общее число выздоровевших составило 6840 человек.

На аппаратах ИВЛ из общего числа болеющих остаются 4 пациента. 714 человек находятся под медицинским наблюдением. 2759 человек – на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 29 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Напомним, за сутки в Тюменской области выявлено 52 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 7330 человек.