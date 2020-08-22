За сутки в Тюмени зафиксировано 52 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число заболевших достигло 7330 Фото: pixabay.com

По информации оперативного штаба Тюменской области на 22 августа, за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 7330 человек.

Всего за последние сутки в России выявлен 4 921 новый случай коронавируса в 83 регионах. Из них 25,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 6 147 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 951 897 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов, выздоровели 767 477 человек.