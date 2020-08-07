Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 августа 2020 года: водитель на «Субару» снес бензоколонку

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 8 августа 2020 года.

7 августа, около 8 утра на заправке на ул. Калужской, 86 после обслуживания своего «Субару» водитель поехал, забыв вытащить пистолет из бензобака и двинувшись вместе с ним. В результате автозаправочный автомат опрокинулся.

В Тюмени обследуют общественный транспорт на предмет соблюдения противоэпидемиологических требований. По маршрутам, на которых не соблюдались методические рекомендации Роспотребнадзора, сотрудники ведомства проводят дополнительные проверки перевозчиков.

По данным оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день официальное число заболевших с начала пандемии достигло 6430 человек.

За минувшие сутки от коронавируса излечились 137 человек. В результате общее число выздоровевших за весь период достигло 5600. За минувшие сутки заболели 3 ребенка. 18 пациентов находятся из общего числа болеющих на ИВЛ.