Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 7 августа 2020 года увеличилось на 79 человек

Общее число заболевших в регионе достигло 6430 человек Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 79 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, на сегодняшний день официальное число заболевших с начала пандемии достигло 6430 человек.

За последние сутки в России выявлен 5 241 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 119 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 7 235 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 877 135 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 725 летальных исходов, выздоровели 683 592 человека.