В Тюмени наказывают водителей и кондукторов, которые выходят на работу без масок

Фото со страницы управления Роспотребнадзора по Тюменской области в сети ВКонтакте

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области обследует общественный транспорт и автотранспортные предприятия на предмет соблюдения противоэпидемиологических требований. Рейды проводятся совместно со специалистами МКУ «Тюменьгортранс» при участии правоохранительных органов.

Всего на остановочных пунктах Тюмени специалисты проверили около 2 тысяч автобусов, в том числе малой вместимости. По маршрутам, на которых не соблюдались методические рекомендации Роспотребнадзора, сотрудники ведомства проводят дополнительные проверки перевозчиков. В частности, претензии вызывает отсутствие масок и перчаток у водителей и кондукторов.

Также выявлены факты несоблюдения профилактических режимных мероприятий на самих автотранспортных предприятиях. При этом везде достаточный запас средств индивидуальной защиты, которые выдают работникам на местах.

В то же время на таких предприятиях, как ООО «Мос-Авто», ООО «Тюменьавтотранс» проверяющие обнаружили, что на предприятиях не организованы «входной фильтр» с термометрией, анкетирование работников с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним.

Также нет информации о возможных контактах с больными лицами, отсутствует разметка для соблюдения социального дистанцирования в помещениях, выявлены нарушения при организации уборок и дезинфекции. При повторном обследовании установлено, что все замечания устранены.

Рейды будут продолжены. Хотя уже после первых проверок регистрируется значительный спад нарушений со стороны водителей и кондукторов, а также отмечается повышение санитарной дисциплины у граждан, пользующихся услугами общественного транспорта.