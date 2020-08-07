В Тюменской области выздоровели 137 пациентов, заразившихся коронавирусом

Число выздоровевших за весь период с начала пандемии выросло до 5600 человек Фото: pixabay.com

По информации оперативного штаба Тюменской области на 7 августа, за минувшие сутки от коронавируса излечились 137 человек. В результате общее число выздоровевших за весь период достигло 5600.

За минувшие сутки заболели 3 ребенка. 18 пациентов находятся из общего числа болеющих на ИВЛ. 6 человек размещены в обсерваторе, 1270 человек остаются под медицинским наблюдением, 3225 человек находятся на перевахтовке.

Напомним, по итогам минувших суток в регионе выявлено 79 новых случаев заболевания. Таким образом, всего с начала пандемии в Тюменской области коронавирусом заразилось 6430 человек. За весь период пандемии скончались 28 пациентов. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.