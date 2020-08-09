Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 августа 2020 года: за сутки выздоровело больше, чем заболело

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 9 августа 2020 года. К этому часу официальное число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 6507. Из этого числа 77 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано за минувшие сутки, среди заболевших шестеро детей.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Под медицинским наблюдением остаются 1247 человек. 14 пациентов находятся на ИВЛ. 103 человека выздоровели (за весь период выздоровели 5703).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. Последние два летальных случая были отмечены в пятницу, 7 августа. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в Тюменской области составил 418 на 100 тысяч населения. Это в 1,4 раза ниже, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу.