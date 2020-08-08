Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 8 августа 2020 года увеличилось на 77 человек Фото: pixabay.com

По данным оперативного штаба Тюменской области по коронавирусу, на сегодняшний день официальное число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 6507. 77 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано за минувшие сутки, причем среди заболевших шестеро детей.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Под медицинским наблюдением остаются 1247 человек. 14 пациентов находятся на ИВЛ. 103 человека выздоровели (за весь период выздоровели 5703).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 28 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.