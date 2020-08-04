2020-08-04T16:53:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 5 августа 2020 года: число умерших в регионе выросло до 26

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 5 августа 2020 года
Есен Абилькенов
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 августа 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 августа 2020 годаФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 5 августа 2020 года.

Сегодня стало известно о смерти в Тюменской области еще одной пациентки, у которой был выявлен коронавирус. У женщины 1964 года рождения наблюдалось крайне тяжелое течение двусторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний. Таким образом, число умерших от коронавируса с начала пандемии выросло до 26.

Авиакомпании с 10 августа приступают к выполнению чартерных рейсов из Тюмени в Турцию с промежуточной посадкой в Ростове-на-Дону и Москве. Об этом сообщили в аэропорту Рощино.

Всего за минувшие сутки в регионе зафиксировано 82 новых случая заболевания. С начала пандемии – 6189. 244 человека выздоровели (за весь период – 5151). За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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