2020-08-04T11:50:56+03:00
Общество

Чартеры из Тюмени в Турцию начнут летать 10 августа

Авиакомпании приступают к выполнению чартерных рейсов с промежуточной посадкой
Есен Абилькенов
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Авиакомпании приступают к выполнению чартерных рейсов с промежуточной посадкойАвиакомпании приступают к выполнению чартерных рейсов с промежуточной посадкойФото: pixabay.com
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Авиакомпании Azur Air и NordWind с 10 августа приступают к выполнению чартерных рейсов из Тюмени в Турцию с промежуточной посадкой в Ростове-на-Дону и Москве соответственно. Чартеры будет принимать аэропорт в Анталии. В столице пересадка будет осуществляться в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Рощино. В беседе с пассажирами администрация воздушного порта Тюмени отметила, что международные сектора пока работают только в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Таковы распоряжения правительства Российской Федерации на сегодняшний момент. Этим объясняется необходимость осуществления промежуточной посадки во время международных рейсов. Жители региона в социальных сетях выразили надежду, что в скором времени появится возможность осуществлять прямые рейсы в Турцию из Тюмени. По вопросам приобретения путевок пассажиры могут обращаться в турагентства города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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