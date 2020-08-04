Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 4 августа 2020 года увеличилось на 82 человека

По данным оперативного штаба Тюменской области, в регионе за сутки коронавирусом заболело 82 человека. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 6189 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 861 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.