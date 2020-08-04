2020-08-04T11:51:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 4 августа 2020 года увеличилось на 82 человека

Общее число заболевших достигло 6189
Есен Абилькенов
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Общее число заболевших достигло 6189Общее число заболевших достигло 6189Фото: pixabay.com
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По данным оперативного штаба Тюменской области, в регионе за сутки коронавирусом заболело 82 человека. Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в регионе достигло 6189 человек.

За последние сутки в России выявлено 5 159 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 30% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 878 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 861 423 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 14 351 летальный исход, выздоровел 661 471 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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