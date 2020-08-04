В Тюмени от коронавируса умерла женщина
В Тюменской области от коронавируса скончалась женщина 1964 года рождения. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Как сообщили медики, у пациентки наблюдалось крайне тяжелое течение двусторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
Добавим, что, по информации оперативного штаба Тюменской области на 4 августа, за минувшие сутки в регионе 82 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии – 6189. 244 человека выздоровели (за весь период – 5151). Среди заболевших за минувшие сутки 8 детей. 19 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, 13 человек размещены в обсерваторе, 1407 человек остаются под медицинским наблюдением, 2816 человек находятся на перевахтовке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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