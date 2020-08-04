В Тюмени от коронавируса умерла женщина

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:57:17+03:00

С начала пандемии в Тюменской области от коронавируса умерло 26 человек Фото: pixabay.com

Сегодня стало известно о 26-й жертве COVID-19 в Тюменской области

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В Тюменской области от коронавируса скончалась женщина 1964 года рождения. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Как сообщили медики, у пациентки наблюдалось крайне тяжелое течение двусторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Добавим, что, по информации оперативного штаба Тюменской области на 4 августа, за минувшие сутки в регионе 82 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии – 6189. 244 человека выздоровели (за весь период – 5151). Среди заболевших за минувшие сутки 8 детей. 19 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, 13 человек размещены в обсерваторе, 1407 человек остаются под медицинским наблюдением, 2816 человек находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU