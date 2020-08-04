2020-08-04T12:57:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмени от коронавируса умерла женщина

Сегодня стало известно о 26-й жертве COVID-19 в Тюменской области
Есен Абилькенов
Поделиться:
С начала пандемии в Тюменской области от коронавируса умерло 26 человекС начала пандемии в Тюменской области от коронавируса умерло 26 человекФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области от коронавируса скончалась женщина 1964 года рождения. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Как сообщили медики, у пациентки наблюдалось крайне тяжелое течение двусторонней пневмонии на фоне хронических заболеваний. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 26 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Добавим, что, по информации оперативного штаба Тюменской области на 4 августа, за минувшие сутки в регионе 82 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии – 6189. 244 человека выздоровели (за весь период – 5151). Среди заболевших за минувшие сутки 8 детей. 19 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, 13 человек размещены в обсерваторе, 1407 человек остаются под медицинским наблюдением, 2816 человек находятся на перевахтовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тюмени 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Пожарные в Тюмени спасли собаку, которая упала в строительную яму
Роспотребнадзор советует, как защититься от мошенников
В Тюмени от коронавируса умерла женщина
Тюменские пчеловоды нарушают правила разведения пчел
В Тюмени автоматическая система пожаротушения спасла склад от огня
Охотники в Тюменской области получат разрешения на добычу лося
Чартеры из Тюмени в Турцию начнут летать 10 августа
В Тюмень пришла аномальная жара
Гость из Свердловской области обманул ишимца, пообещав вернуть потерянную сумку
Из Тюмени в Казахстан не выпустили партию зараженного пиломатериала
Погорельцев с улицы Осипенко в Тюмени разместят в муниципальной гостинице
Россельхозбанк повысил стипендии студентам ГАУ Северного Зауралья
Заболеваемость COVID-19 в Тюменской области – 400 человек на 100 тысяч жителей
Женщина в Тюменской области перевела мошенникам 420 тысяч рублей
В Тюменской области в ДТП погиб лось
Погода на 4 августа в Тюмени: тропический зной
Прокуратура проверит, почему из кранов тюменцев течёт «вонючая» вода
Детский фольклорный ансамбль представит Тюменскую область на всероссийском фестивале