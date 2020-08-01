Коронавирус в Тюмени, последние новости на 2 августа 2020 года: стало больше мусора из-за масок и перчаток

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 2 августа 2020 года.

Тюменьстат посчитал зарплаты жителей региона в период самоизоляции. Выше всего доходы у работающих в таких сферах, как добыча сырой нефти и природного газа (177 тыс. 708 руб.), производство химических веществ и химических продуктов (145 тыс. 93 руб.), научные исследования и разработки (106 тыс. 686 руб.) и некоторых других сфер.

Тюменцы стали производить больше отходов. В 2020 году с мая по июль жители областного центра выбросили на 6% больше мусора, чем в тот же период прошлого года. Среди отходов чаще стали встречаться средства индивидуальной защиты: маски, перчатки.

За минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 5929). 214 человек выздоровели (за весь период выздоровели 4816).

За минувшие сутки заболели 6 детей, 14 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 18 человек размещены в обсерваторе, 1462 человека остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.