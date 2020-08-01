2020-08-01T11:07:37+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Тюмени зафиксировано 85 новых случаев заболевания коронавирусом

Выздоровели 214 человек
Есен Абилькенов
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Выздоровели 214 человекВыздоровели 214 человекФото: pixabay.com
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По информации оперативного штаба Тюменской области на 1 августа, за минувшие сутки выявлено 85 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 5929). 214 человек выздоровели (за весь период выздоровели 4816).

За минувшие сутки заболели 6 детей, 14 пациентов из общего числа болеющих находятся на ИВЛ. 18 человек размещены в обсерваторе, 1462 человека остаются под медицинским наблюдением, 3498 человек находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 462 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 24,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 114 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 845 443 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 058 летальных исходов, выздоровели 646 524 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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