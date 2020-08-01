Кто зарабатывал больше в период самоизоляции

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:32:06+03:00

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Средняя зарплата в январе – мае этого года в Тюменской области составила 49 тысяч 19 рублей. Такую информацию приводит Тюменьстат в докладе по социально-экономическому развитию.

По итогам мая, во время которого в регионе действовал режим самоизоляции, средняя зарплата составила 49 тысяч 994 рубля. Выше всего доходы у работающих в таких сферах, как добыча сырой нефти и природного газа (177 тыс. 708 руб.), производство химических веществ и химических продуктов (145 тыс. 93 руб.), научные исследования и разработки (106 тыс. 686 руб.), производство кокса и нефтепродуктов (88 тыс. 175 руб.), деятельность воздушного и космического транспорта (81 тыс. 367 руб.), производство машин и оборудования (75 тыс. 827 руб.), деятельность финансовая и страховая (74 тыс. 406 руб.).

Средняя зарплата сфере здравоохранения и социальных услуг по итогам мая составила 54 тысячи 256 рублей, а в сфере образования – 56 тыс. 086 руб, пишет «Вслух.ру».

В среднем менее 25 тысяч рублей зарабатывали представители сфер полиграфии и копирования (20 тыс. 732 руб.), гостиничной индустрии и общественного питания (21 тыс. 724 руб.), производства мебели (10 тыс. 490 руб.).

ИСТОЧНИК KP.RU