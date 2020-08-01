Жители Тюмени стали производить больше мусора

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:13:35+03:00

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В 2020 году с мая по июль жители областного центра выбросили на 6% больше мусора, чем в тот же период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТЭО».

Это может быть связано с тем, что часть жителей в этом году в летний период отказалась от поездки в отпуск. По составу мусора почти половину, или 40 процентов, составляют пищевые отходы. Также жители выбрасывают ПЭТ, пленки, пластик, стекло, текстиль, картон, крупногабаритные отходы.

Чаще стали попадаться в отходах такие средства гигиены, как защитные одноразовые медицинские маски, перчатки и салфетки, пишет «Мегатюмень». В начале осени специалисты ООО «ТЭО» прогнозируют увеличение таких отходов, как корки от арбузов и дынь, кожура фруктов, ягоды.

Также нередко попадается строительный мусор, деревья, трава, шины, лампы и другие отходы, требующие отдельной утилизации, отмечают в пресс-службе регионального оператора.

ИСТОЧНИК KP.RU