Коронавирус в Тюмени, последние новости на 30 июля 2020 года: губернатор ждет вопросы от жителей

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 30 июля 2020 года.

Губернатор Тюменской области Александр Моор анонсировал прямую линию о ситуации с коронавирусом 3 августа. Пост с анонсом онлайн-общения с жителями он разместил на своих страницах в социальных сетях и призвал земляков задавать вопросы в комментариях.

Тюмень попала в лидеры рейтинга «Комсомольской правды» среди городов численностью населения от 500 тысяч человек по количеству кальянных и парикмахерских. Также в городе хватает фитнес-клубов и маникюрных салонов из расчета на 10 тысяч жителей.

По информации оперативного штаба Тюменской области на 29 июля, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 90 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии выявлено 5666 заболевших.

В течение суток 142 человека выздоровели, за весь период из больниц выписано уже 4265 жителей. Среди новых заболевших пятеро детей. Из общего числа пациентов на ИВЛ находятся 21 человек. 25 размещены в обсерваторах, 1350 человек остаются под медицинским наблюдением. 3157 человек находятся на перевахтовке.