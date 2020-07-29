2020-07-29T23:10:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 29 июля 2020 года: за сутки выздоровели 142 человека

21 пациент подключен к аппаратам ИВЛ
Есен Абилькенов
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21 пациент подключены к аппаратам ИВЛ21 пациент подключены к аппаратам ИВЛФото: pixabay.com
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По информации оперативного штаба Тюменской области на 29 июля, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 90 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии выявлено 5 666 заболевших.

В течение суток 142 человека выздоровели, за весь период из больниц выписано уже 4 265 жителей. Среди новых заболевших пятеро детей. Из общего числа пациентов на ИВЛ находится 21 человек. 25 размещены в обсерваторах, 1 350 человек остаются под медицинским наблюдением. 3 157 человек находятся на перевахтовке.

Напомним, за весь период пандемии в Тюменской области скончались 25 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

Всего за последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. Полностью выздоровели 8 116 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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